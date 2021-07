Alejandra Ávalos asegura que contactó a José José por medio de una medium

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los pleitos que han surgido por la herencia de José José, la actriz y cantante Alejandra Ávalos aseguró que contactó al cantante fallecido con la ayuda de una medium y le pidió que publicara un libro sobre su verdad.

En una entrevista que otorgó para “Sale el Sol”, la intérprete reveló que realizó una sesión espiritista en su casa y logró tener contacto con José José, quien afirmó que se encuentra triste, preocupado y que no puede descansa en paz.

Tuve la fortuna de conocer a una persona, que es una mujer, que vino a mi casa y que hicimos una sesión. Dentro de esa sesión, yo le pregunté de José, (y me dijo) pues que yo tengo la consigna para dar a conocer un libro y esa es la visión que esa persona tuvo, en la que él señalaba el libro y ponía en mis manos en la que yo diera a conocer ese libro”, explicó.

La cantante de “Amor Fascíname” resaltó que por eso es que se ha atrevido a decir y opinar sobre lo relacionado con su amigo, ya que “de viva voz” José José le habría contado toda “la verdad”.



JOSÉ JOSÉ NO DESCANSA EN PAZ

Luego de establecer contacto con José José, la cantante indicó que la medium vio su alma triste y preocupado por la situación que se ha generado después de su muerte y eso no le permite descansar en paz.

“(La medium) Lo vio triste, lo vio preocupado, lo vio que no podía descansar todavía, que porque él quería que ese libro se diera a conocer. Entonces, yo sí, en ese momento, lloré mucho porque yo sé que es un alma que está penando, yo por eso le hice su misa cuando fue su aniversario”, agregó.

En cuanto al pleito legal que mantienen sus hijos por la herencia del intérprete de “El Triste”, Ávalos expresó que es lamentable que esté sucediendo todo esto, ya que sus hijos están más preocupados por los bienes que habría dejado que por limpiar su tumba.

“En su tumba no hay una sola imagen de Jesús… no existe… no hay nada. Nadie limpia las flores, ya están echadas a perder, ya están podridas, está todo sucio alrededor, no hay una sola imagen de Jesucristo… lo puedes ver”, finalizó.