Alejandra Ávalos acusa a Nath Campos de denunciar violación para ser popular

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un mes de que Nath Campos denunciara al influencer Rix de haberla abusado sexualmente, aun hay internautas que ponen en duda la credibilidad de la joven, o aseguran que sólo busca elevar su fama.

Una de ellas es la cantautora Alejandra Ávalos, quien en una entrevista para “De Primera Mano” criticó que la youtuber usara su canal para denunciar su agresión.

“YouTube no es un confesionario”, dijo Alejandra. “Cada quien está en su derecho de abrir la información que quieran, nada más que tú tienes que estar muy consciente de que todo lo que digas tiene una consecuencia y todo lo que digas será juzgado y criticado por un público que es juzgador, no quiero decir que tu YouTube sea un confesionario porque no lo es. Ningún medio de comunicación es un confesionario”.

La intérprete de “Contigo o sin ti” opinó que Nath hizo su confesión en YouTube para poder monetizar las reproducciones del video, que alcanzaron más de 7 millones en menos de 24 horas de su publicación.

“Yo no sé qué ocasione en cuanto a la monetización, al negocio, a si se te caen los fans o si se van para arriba y entonces todas las marcas quieren contigo y entonces te vuelves mucho más popular, eso lo desconozco, porque yo no monetizo nada”, opinó.

Fue por eso que el reportero de “De Primera Mano” le preguntó a Alejandra si pensaba que Nath había hecho negocio con su denuncia.

Claro, por negocio, todo tiene que ver, todo va de la mano, si fue por un negocio, fue por catarsis, y es un combo, son muchos intereses al mismo tiempo, es atreverse, ponerte como bandera como mujer de una situación difícil que tú superaste”, contestó.

Gustavo Adolfo Infante, titular del programa, criticó que Alejandra pudiera dudar de la veracidad de otra mujer, y más tomando en cuenta que se trata de una historia de abuso sexual.

“Qué feo lo que acaba de decir Alejandra Ávalos de Nath Campos, de que lo hizo por monetizar visitas en su canal de YouTube, me parece con todo respeto a Alejandra, irresponsable lo que acabas de decir, eres mujer, un poquito más de empatía con tu género y más que fuiste víctima de violencia. Absolutamente fuera de lugar tu comentario”, expresó el periodista.

Alejandra Ávalos cree que el caso de Nath Campos podría ser un negocio #DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/6LjYI4DTg1 — De Primera Mano (@deprimeramano) February 17, 2021

Nath Campos, cuyo nombre real es Nathalia Campos Trigos, confesó que el youtuber Rix, la violó una noche que ella estaba bajo los efectos del alcohol.