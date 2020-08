Alejandra Ávalos: Incursiona en venta de seguros por Covid-19

MÉXICO.- El medio del espectáculo, el arte y entretenimiento ha sido uno de los más golpeados por la pandemia en México. Los artistas han tenido que hacer lujo de creatividad para poder subsistir sin la realización de eventos culturales, con el paro de producciones y con los teatros cerrados.

La cantante y actriz Alejandra Ávalos esta convencida que no se puede quedar con las mano cruzadas ante la necesidad que presenta el gremio del espectáculo, al que pertenece y desea apoyar, a la vez que recibe algún tipo de beneficio.

A la vez que prepara un nuevo disco para septiembre, Ávalos ha incursionado en el giro de venta de seguros médicos, principalmente los que cubre las enfermedades causadas por coronavirus, a raíz de darse cuenta que uno de los sectores más afectados por este virus han sido sus compañeros de trabajo.

Esto lo platicó en entrevista para el programa vespertino de Primera Mano, donde explicó cuales fueron los motivos que la animaron, "Lo pensé inicialmente para la gente de mi gremio porque muchos se quedaron sin trabajo y no tiene forma de tener un seguro de gastos médicos mayores que lo protejan, tampoco su familia", afirmó la mexicana.

Como una nueva oportunidad de trabajo es que lo ve Alejandra, "A través de un amigo que él ya tiene más de 11 años en el ramo, estoy intentando sacar un nuevo producto, pensando las necesidades actuales de las personas", expresó.

"Yo lo pensé a través de esa necesidad que tenemos todos los del miembro artístico, pero obviamente es aplicable ahora a toda la comunidad mexicana", comentó Ávalos.

La intérprete ha creado un concepto de seguros con beneficios y descuentos en diversos rubros, pero sobre todo esta interesada en qué este proyecto cubra todas las necesidades que surgen al padecer coronavirus, "Toda la gente del medio ahora esta viendo alternativas, entonces es un momento muy importante para que todo mundo diga 'ok, este seguro me cubre Covid-19, gastos funerarios, laboratorios, me cubre medicinas. Entonces ya con eso te sientes protegido, más tranquilo, que eso es lo que estoy buscando". Puntualizó.