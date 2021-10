Alec Baldwin recibe críticas por parte de Donald Trump Jr. tras dispararle a directora de fotografía de "Rust"

CIUDAD DE MÉXICO.- "Las pistolas no matan personas, Alec Baldwin mata personas", con esa leyenda Donald Trump Jr. se refirió al accidente dentro de la filmación de la película "Rust" que cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins y el director del film Joel Souza.

A partir de esta terrible tragedia, el hijo del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó sus historias de Instagram para ofrecer playeras, a un costo de 27.99 dólares con dicha frase, aunque de acuerdo con el sitio Toofab, de inmediato borró el vínculo al sitio donde podrían comprarse.

No es la primera vez que Donald Trump Jr. se pronuncia en contra de Baldwin, quien el pasado 21 de octubre mató accidentalmente a Halyna mientras se encontraban en la filmación de la película que estaría ambientada en el oeste y de la que es productor. Y a pesar de que el actor se pronunció al respecto sobre lo mal que se sintió, el hijo del ex presidente decidió tomarlo como algo cómico y sacar provecho de la situación.

Trump Jr. ha compartido tanto en Instagram como en Twitter su pensar con respecto al actor, señalando que es totalmente culpable de los hechos.

A raíz de la tragedia, Trump Jr. ha compartido memes en los que señala a Baldwin como culpable, incluso en uno de ellos se lee que su padre estaría ensayando para representar al actor en el programa de comedia "Saturday Night Live", donde Baldwin parodió al entonces presidente Trump en diversas ocasiones.

En esa misma publicación agrega un mensaje contundente para todos los que lo han criticado por las burlas.

En defensa de Baldwin, la mejor amiga de la cineasta, Rachel Mason, habló la mañana de este lunes para CNN con respecto a quienes llaman al histrión "asesino".

No creo que ninguna persona que estuviera en esa posición como actor… sin importar donde termine la responsabilidad… él no es responsable por esta trágica y horrible pesadilla de quitarle la vida a mi amiga. Sé que él es un ser humano decente y se siente terrible, obviamente. Solo quería que escuchara eso, tuvimos una llamada al respecto y estoy agradecida de que pude decirle eso porque no quiero que él cargue eso por el resto de su vida", apuntó Rachel.