Alec Baldwin: cierra Twitter tras ataques por escribir del acento de Gillian Anderson

CIUDAD DE MÉXICO.- Alec Baldwin dijo adiós a Twitter. El actor se despidió de la red social con un extenso anuncio que publicó en Instagram, donde se defendió de las críticas que recibió por pronunciarse del acento de su colega Gillian Anderson en la pasada entrega de los Globos de Oro y que revivió la polémica que protagonizó su esposa Hilaria Baldwin.

El protagonista de "Enamorándome de mi ex" o "Beetlejuice", el súper fantasma mostró su descontento por no poder emitir sus opiniones con libertad y sí recibir más de un intercambio desfavorable por cualquier comentario.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ante esta situación decidió alejarse de esta red social por sexta ocasión en la última década y migrar por completo a Instagram, en la que sus 2 millones de seguidores lo tratan con más amabilidad.

Y es que hay que recordar que Baldwin emitió un polémico comentario tras el discurso de Gillian Anderson en la pasada entrega de los Globos de Oro.



En aquella ocasión, el actor puso en duda el acento estadounidense de la ganadora del premio a Mejor Actriz Dramática de Televisión por su papel de Margaret Thatcher en "The Crown", quien habló con una entonación estadounidense aunque en sus últimas trabajos con Netflix ha usado un perfecto tono londinense.

“¿Cambia de acentos? Eso es... fascinante”, escribió Alec Baldwin para hacer referencia al discurso de Gillian Anderson.

El tuit no pasó desapercibido porque reavivó la polémica que su esposa, Hilaria Baldwin, protagonizó hace unas semanas, cuando se le escuchó hablando en español y asegurando ser originaria de Mallorca, una isla española, aunque en realidad ahí vivió un par de años y nació en Boston, Estados Unidos.

En aquella ocasión, el actor se molestó tanto con las críticas y ataques hacia la madre de sus hijos, que también cerró su cuenta de Twitter.

Ahora en su regreso a la aclamada red social volvió a la carga, aunque no consideró las condiciones de Gillian Anderson para poder adoptar ambos acentos y es que la actriz nació en Chicago, los primeros 10 años de su vida los pasó en Londres y se estableció en EEUU después de los 11 años, lo que le permite pronunciarse en un perfecto tono británico en "The Crown" y "Sex Education".

Los ataques fueron tan insistentes para Alec Baldwin que en el video publicado en su Instagram se quejó de los “haters” que existen en Twitter y la irritabilidad que abunda en el país norteamericano.

“Solo escribí: ‘Oh, eso es interesante’, y, por supuesto, no se puede hacer ninguna ironía en Twitter: ya no se puede hacer ninguna ironía en Estados Unidos porque Estados Unidos es un lugar tenso, estresado y desagradable ahora mismo”, mencionó el actor de 62 años. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

“La persona a la que me refería es alguien de quien soy un gran admirador... y ese comentario tenía la intención de ilustrar el punto de que las expresiones multiculturales de cualquier persona... esto es un asunto personal”, comentó haciendo referencia a Anderson.

“El problema con Twitter es que hay muchos haters. Son un tercio de publicaciones interesantes... un tercio de tonterías tediosas y pueriles, y luego es un tercio de odio abyecto, maldad y desagrado”, aseguró.

Aprovechó este espacio para agradecer el apoyo hacia su familia y su paternidad. “Lo bueno de ser un padre mayor es que el trabajo es menos importante para mí ahora, realmente no necesito trabajar demasiado ahora. He trabajado mucho... he tratado de equilibrar eso mucho con mi esposa y mis hijos. Amo a mis hijos más de lo que podría expresar con palabras”, dijo hacia el final de su video de poco más de nueve minutos.