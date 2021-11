 Ale Capetillo celebra su cumpleaños y manda mensaje emotivo

ESPAÑA.- Alejandra Capetillo es una de las hijas de los artistas Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, la joven se ha podido caracterizar en redes sociales por su sentido del humor y la belleza heredada por sus padres.

Hoy la familia Capetillo Gaytán se encuentra de manteles largos, porque Ale se encuentra celebrando sus 22 años de vida, pero hay que recordar que en esta ocasión la pasará lejos de sus seres queridos porque se encuentra estudiando y trabajando en España.

Pero para no pasar desapercibido este gran día, decidió realizar un video en el que aparecen escenas de distintos momentos que ha pasado en su vida, con sus familiares y amigos y hasta ella misma.

En la grabación en algunas partes aparece bailando a lado de su hermana, con su perrito, posando frente a la cámara, también compartió el momento en el que pasea en moto con el “supuesto” novio, que en más de una vez ha dicho que son amigos.

Además Ale aprovechó para dedicarse un mensaje, en el que reconoció que el último año ha sido un gran cambio en su vida, lo definió como una “montaña rusa”, en el que ha tenido la oportunidad de ser muy feliz pero también ha pasado por difíciles momentos.

De mi para mis 22:

Un año parteaguas en mi vida, del cual JAMÁS me voy a olvidar. Todo lo que he aprendido, la gente que he conocido, los llantos y las risas todo pero todo ha sido como una montaña rusa de la que muchas veces tengo demasiado miedo pero no me quiero bajar. Adiós a mis 21 que me acompañaron en el principio de la aventura mas grande que decidí tomar y bienvenidos sean los 22” escribió Ale.