Ale Capetillo celebra 400 mil seguidores en Instagram

ESPAÑA.- Hace unos días se dio a conocer que Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo había dado positivo a Covid-19 durante su estancia por Madrid, sin embargo actualmente la joven se encuentra aislada acompañada de amigos cercanos.

A pesar de estar viviendo estos difíciles días lejos de su familia, la influencer no quiso dejar de pasar la oportunidad y publicó por medio de su cuenta de Instagram una fotografía para celebrar los 400 mil seguidores.

Alejandra además agregó un mensaje en el que agradeció a sus admiradores por todo el apoyo que le han brindado desde que inició su camino por redes sociales, ya que nunca imaginó que llegaría tan lejos.

Decidí quitarme la pijama y salir al balcón a tomarme esta foto. Estoy impresionada como ha crecido esta familia, y como cada día que pasa me siento más amada por ustedes. De verdad jamas creí que esto llegaría tan lejos y sentir su apoyo incondicional me hace demasiado feliz y me ha ayudado a pasar por momentos dificiles estos últimos meses. Gracias infinitas ya somos 400 K!!!!