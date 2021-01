Ale Capetillo: "Estoy congestionada", dice hija de Bibi Gaytán sobre padecimiento de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La hija de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán ha declarado que "Urge se termine el aislamiento", tras quedar confinada al dar positivio a prueba por covid-19, después de viajar a Europa durante pandemia.

Hace unos días, Ale Capetillo, dio a conocer que se contagió de covid-19 al mudarse a Madrid, España. La joven de 22 años, quien viajó a dicha ciudad por motivos de trabajo, reveló cómo se siente al respecto.

A través de una serie de historias de Instagram, comentó a sus seguidores que va progresando y, tal como lo había dicho cuando confirmó que estaba contagiado, el dolor de garganta y la congestión son síntomas que desde entonces no han desaparecido.

"Ahí voy, gracias a Dios la estoy pasando como si fuera una gripa, estoy congestionada, me duele la garganta pero dentro de todo estoy perfecta. Ya nada más me urge que acabe este aislamiento, me urge salir, pero unos cuantos días más y ya. Lo bueno es que estoy pasando este aislamiento con dos amigos mas que igual tienen covid", expresó.