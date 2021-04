Ale Ávalos dice que "Tengo todo excepto a ti" se la dedicó Luismi

Estamos a cinco días de que se estrene la segunda parte de "Luis Miguel, la serie" y la cantante Alejandra Ávalos reveló que el tema "Tengo todo excepto a ti", fue grabada por el intérprete con dedicación a ella.

"Los compositores como Juan Carlos Calderón, de quien es el tema, siempre buscan hacer una canción a la medida de nosotros los cantantes. Son poco los autores que ven tu vida, qué estás haciendo, con quién estás, si acabas de terminar un romance o no; ésta es una de esas canciones que compusieron a Luis Miguel", dijo Ávalos.

La intérprete de "Amor fascíname" recordó la relación de amistad que tuvo con el llamado El Sol en la década de los 90, cuando ambos estaban pasando por un buen momento de sus carreras y que estuvo a punto de derivar en una relación sentimental; por eso tiene curiosidad de saber si ese capítulo de sus vidas será mostrado en la bioserie del cantante.

"Yo misma me retiré de su vida en el momento adecuado. Si hubiera hecho algo (con él) lo hubiera dicho, pero eso no me llena de orgullo, solamente fuimos amigos, salimos en algunas ocasiones. El señor tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas, a él no le hacía falta nada ni nadie".

Alejandra explicó que la causa de que se alejaran fue porque ella lo rechazó cuando quiso conquistarla, entonces Luismi decidió no volver a salir con Ávalos, ni hablarle, algo que cree la cantante, él jamás superó.

"Siempre he sido muy honesta, además él estaba en la misma disquera que yo, tenía su carrera muy aparte de lo mío, yo estaba luchando por ser la baladista de México, nunca hubo el aprovecharme de una figura pública como él en su momento, estuvimos saliendo más de tres años y lo acompañé a muchas cosas profesionales, nunca me faltó al respeto, no abusé de su imagen o de su nombre".

Ávalos sabe la verdad de la Mamá de El Sol

A pesar de que asegura Luis Miguel le confió muchas cosas, entre ellas la verdad sobre su mamá Marcela Basteri, ella está firme en no revelar nada, aunque no le pidió guardar el secreto, porque afirma ser una celosa guardiana de las confidencias de sus amigos y prefiere que él comparta lo que quiera, de la manera con que decidió hacerlo, a través de la serie.

Alejandra evita hablar sobre Anel y José José

Tampoco quiso opinar sobre el hecho de que Anel Noreña, exesposa de su amigo José José, fuera nombrada heredera universal del cantante, ni de ningún otro escándalo.

"Desafortunadamente el año pasado sufrí muchísimo, porque padecí una serie de malos entendidos a la hora que editaban la nota, entonces para no meterme en ningún tipo de problema, y que los conductores que están sentados dando la cara en los programas de televisión, no terminen de mancillar mi reputación, mi nombre y mi prestigio como mujer y como cantante, yo prefiero evitarme esos comentarios, ya muchos me mandaron a cantar y eso es lo que estoy haciendo".

La cantante explicó que no tomó esta decisión por miedo a una demanda o algo parecido, simplemente no quiere seguir difundiendo los temas negativos que actualmente se están dando en el mundo del espectáculo.

Este lunes Alejandra Ávalos presentó en conferencia de prensa el video de su sencillo "Nada personal", con el cual le rinde un homenaje a Armando Manzanero, quien la compuso hace 25 años como tema principal de la telenovela del mismo nombre; y en la cual se hace acompañar a dúo del cantante Héctor Gamaliel, el tema y video ya está disponible en todas las plataformas digitales.