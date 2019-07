Alcocer se luce en bikini tras luchar contra la adicción a la comida

Érika Alcocer compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en bikini que acompañó con una reflexión sobre el combate a su adicción a la comida, un proceso en el que ha perdido 40 kilos en cinco años.



La cantante, que se dio a conocer en 2003 como participante de "La Academia" y quien recientemente concursó en "La Voz México", reveló que el camino no ha sido fácil, y que efectivamente tiene flacidez y estrías, por lo que no descarta operarse para reconstruir partes de su cuerpo que quedaron dañadas.



Alcocer puntualizó que compartía la instantánea para expresar que nada es imposible cuando se lucha para conseguirlo.



"Que si me operé? Que si no tengo flacidez? Que si no tengo estrías? Uff las preguntas son miles y yo lo único que he pretendido con mostrarme es que se vea que "si se puede" por eso enseño algunos resultados, meramente motivacional, no puedo negar que mi genética me quiere y me ha acompañado en el proceso de recuperación de la adicción a la comida, son 40 kilos desde hace 5 años ya y lo más que he recuperado han sido 10 que, en cuanto llegan, me preocupo por poner nuevamente fuera de mí.

La adicción es una enfermedad incurable que si no la tratas, avanza y puede ser mortal. Mentiría si les dijera que en el proceso me he sentido siempre bien y sumamente feliz porque en realidad no ha sido fácil este camino a un nuevo yo pero tampoco es imposible.

Y si, si tengo flacidez y estrías, no me he operado pero me encantaría hacerlo para reconstruir partes de mi cuerpo que quedaron dañadas gracias a tantos años de maltrato y descuido... en fin, esta soy yo ahora, siempre luchando por darle lo mejor de mí a mí misma y por ende a los demás. El camino a la recuperación es constante y aunque recaigas sé compasivo contigo, tente paciencia, levántate y nunca te rindas. ¡Gracias cuerpo! ¡Gracias mente! ¡Gracias espíritu! Lo has hecho bien. TE AMO ERIKA antes y después", se lee.