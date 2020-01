Álbum de Taylor Swift, 'Lover', se convirtió en el más vendido del 2019

ESTADOS UNIDOS.- El más reciente álbum de Taylor Swift's, Lover, fue el disco más vendido de 2019. De hecho, fue el único de larga duración que alcanzó una marca muy especial que solía ser un lugar común en el mercado de música más grande del mundo, según información de Forbes.

Lover, que fue comprado 1.085 millones de veces, fue el único álbum del año pasado que vendió un millón de copias. Swift se convirtió en la artista que logró que sus fanáticos acudieran a una tienda o minorista en línea para comprar una copia, ya sea digital o física.

La séptima versión completa de la superestrella vendió 386,000 copias digitales y 699,000 unidades físicas, una suma que consta de CD, vinilo y probablemente algunas cintas de cassette.

Lover se convirtió en la sexta número 1 de Swift cuando se lanzó en agosto, aunque no funcionó tan bien como sus esfuerzos anteriores. Los cuatro títulos que lo precedieron, Speak Now, Red, 1989 y Reputation, se abrieron con más de un millón de copias vendidas en un cuadro, mientras que su último no alcanzó esa marca en unidades equivalentes.