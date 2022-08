Alberto Aguilera Jr. asegura ser hijo de Juan Gabriel

Ciudad de México.-Luis Alberto Aguilera Jr. compartió para Chisme No Like que Juan Gabriel no lo adoptó pero afirma ser su hijo.

Por tal motivo, ahora Luis Alberto decidió desmentir esta situación, asegurando que la persona en cuestión falsea su testimonio porque se puso de acuerdo con Silvia Urquidi, quien fuera exmánager de JuanGa y ahora se encuentra en una disputa legal con Iván Aguilera, heredero del cantante, por algunos bienes que le pertenecían al artista.

Yo lo conocí hace algunos años […] le di una entrevista para lo del libro y dice diferente, y esto ya lo inventó con esta señora Silvia y yo al señor que compruebe que me conoce de niño porque yo no me acuerdo conocerlo de niño, cuando mi papá me llevaba a la escuela, y firmó actas y todo, mis permisos, perdón, lo de mi grado de la escuela, y está registrado más en Estados Unidos que aquí […] y a este señor yo no lo recuerdo, no me conoce de niño según él dice, que compruebe con una foto o algo”

explicó en entrevista para el programa De Primera Mano.

Acto seguido, Aguilera Jr. confesó que no se quedará con los brazos cruzados y contará lo que sabe de la persona que mintió sobre su vínculo con Juan Gabriel. “Mi papá sí lo conoció, tiene fotos de él, y me dijo ‘él me buscó, en Tijuana lo vi’, y lo entrevistó la escritora Ana Lilia Cortes, que me robó mi libro y lo tuve que volver a escribir yo […] pero ahora sí con esto que están sacando ahora sí voy a sacar cosas que mi papá me dijo que no dijera nunca”.

Agencias México.

Sobre lo que podría contar de Alberto Gómez, Luis Alberto refirió: “Cosas íntimas, como la vida privada de mi papá, yo miraba para otro lado, todos sabemos […] sí es tan amigo de mi papá no debería estar hablando ni meterse con la familia, que están hablando mal de Iván también, yo creo que Iván ni lo conoce tampoco”.

Finalmente, Aguilera Jr. recalcó que su única relación con el cantautor mexicano fue familiar. “Nunca (hubo una relación sentimental) … estoy super molesto, traumando, y quiero demandarlo porque tengo una hija y eso no va. Si fuera así, mi papá no me llevaría a la escuela […] era su consentido, me traía en los conciertos, y las casas que me compró, y me conoce Jas Devael, y yo [lo conozco] como su exnovio”.