Alann Mora queda fuera de 'La Trakalosa'

CIUDAD DE MÉXICO.- Alann Mora tiene apenas cuatro años de formar parte de Edwin Luna y La Trakalosa y ya se ha despedido de la agrupación.

Mediante un mensaje compartido en las redes sociales de La Trakalosa se anunció la partida de Mora quien hacía segunda voz a Edwin Luna.

"Queremos agradecer profundamente a nuestro amigo Alann Mora por estos 4 años en la familia Trakalosa, por tu esfuerzo y por la buena vibra que siempre nos transmitías a todos", señala el texto.

"No solo queremos desearte el mayor de los éxitos en tus proyectos; sabemos que lo tendrás. Gracias por tu amistad, Alann. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte de parte de todo el equipo Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey", comentó la banda en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, un comentario de un usuario destaparía las dudas sobre la verdadera historia de su salida, pues se argumenta que lo sacaron porque empezaba a ser más querido que Luna.

‘‘Por qué no le ponen la verdad ? que edwin lo echo por que ya se sentía opacado por el y que los fans ya lo querían más que a él ? Por qué esa es la verdad !! O no? Ahí van a ver cómo a la gente le va doler la salida y más en el escenario que era el de la carisma y la humildad con los fans’’.

Por su parte, Mora publicó un mensaje de despedida en la que agradece por todo el apoyo tanto a la banda como a sus fans.

''Me despido agradeciendo primeramente a Dios por permitirme hacer lo que más amo, a mis padres que me ha apoyado en todo lo que he querido realizar a lo largo de mi carrera. A todos ustedes por el maravilloso apoyo y muestras de cariño que me dieron en cada una de las presentaciones, créanme que es la mejor recompensa que puedo tener en mi vida, gracias a mis compañeros inmensamente gracias!! por ser unos luchadores de mil batallas, de aventuras , de experiencias buenas y malas. Son unos chingones en toda la extensión de la palabra. Se les quiere, Dios me los bendiga siempre a cada lugar a donde vayan. Gracias @edwinlunat por darme la oportunidad de ser parte de la @latrakalosaoficial al final de cuentas de esto se trata la vida de noticias inesperadas, la vida es así de sorpresiva, no queda de otra más que seguir adelante y ser feliz disfrutando lo que hacemos, gracias a todos y aquí andaremos haciendo ruido. Nos vemos pronto''.

Cabe señalar que Edwin Luna no ha publicado nada al respecto.