Alanis Morissette reveló que fue abusada por varios pedófilos cuando tenía 15 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante canadiense, Alanis Morissette, habría revelado en un documental que fue abusada sexualmente por varios hombres, cuando tenía 15 años de edad y ya era una estrella del pop en su país.

De acuerdo a una publicación del Washington Post, la intérprete de “Thank U” confesó que fue víctima de abuso sexual por parte de hombres mayores que ella, que se aprovecharon de su vulnerabilidad de menor de edad, pero se dio cuenta del abuso hasta que alcanzó la madurez mental.

Me tomó años en terapia admitir que había habido algún tipo de victimización por mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y luego me recordaban como: ‘Oye, tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15’. Ahora estoy como: 'Oh, sí, todos son pedófilos. Todo es una violación de menores’”, expresó la cantante en cámara.