Alan Tacher habló en sus redes sociales sobre la entrevista que tuvo con Giovanni Medina

EUU.- El día de ayer Alan Tacher realizó una entrevista con Giovanni Medina por medio del programa Despierta América, sin embargo la ex pareja de Ninel Conde, señaló al conductor por no haber cuestionado a la artista por toda la situación que ha sucedido con el hijo que comparten ambos.

Después de que Giovanni haya descrito a Alan como una persona cobarde, el conductor le pidió de manera muy seria que le diera las razones de frente de haberlo llamado de tal forma.

Fue entonces que Tacher por medio de una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, quiso aclarar frente al público, todo el malentendido que sucedió durante la entrevista, y es que al final no le parecía justo que Medina le quitara la posibilidad de ver a Ninel Conde a su hijo.

El tema de Giovanni creo que la gente se esta preguntándose, quien ganó o que perdió, o quien dijo más cosas o menos cosas y creo que maqui el tema más importante ya lo había dicho con Giovanni y con Ninel, es su hijo Emmanuel, yo como papá lo que más me preocupa, es que yo no se que haría si no pudiera ver a mi hijo, entonces se me hace muy complicado, sea para un hombre o para una mujer" comentó el conductor.