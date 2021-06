Alan Estrada bajará a explorar el Titanic

TIJUANA, B.C.- El actor, cantante e influencer Alan Estrada será de los primeros “turistas” en el mundo en bajar a los restos del Titanic en julio.

“En cada misión participan nueve personas, esta expedición tiene como finalidad obtener un mapa 3D del hundimiento”, explicó Estrada.

En entrevista vía Zoom, quien este año cumple once de tener su canal en Youtube: Alan x el mundo, se mostró muy contento de esta gran oportunidad que tendrá.

Esta es la primera vez que se abre la puerta para gente normal que no somos científicos, me inscribí y ahí estoy, me voy a principios de julio”, sostuvo.