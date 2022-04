Alain Delon se despide del público tras solicitar la eutanasia

MÉXICO.- En las últimas horas, trascendió la noticia de que el reconocido actor francés Alain Delon ha tomado la decisión de solicitar el suicidio asistido. A sus 86 años, y luego de haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares, pidió a su hijo que inicie con los trámites necesarios para cumplir con su deseo de terminar con su vida.

"Me pidió que organizara esto, sí", confirmó Anthony, el hijo del actor en una charla con el medio francés RTL. El actor que presume de una extensa y halagada trayectoria morirá en Suiza, país en el que la eutanasia es legal. La ley de este lugar estipula que el proceso sea realizado por un médico, por lo que el actor se pondrá en manos de un profesional para llevar a cabo el proceso.

No sabía que toda su vida Alain Delon amó tanto a los perros. Sí existe la perfección. pic.twitter.com/0yI4moS8B4 — Fernanda Solórzano (@f_solorzano) April 2, 2022

Anteriormente, en una de sus últimas entrevistas, el actor se pronunció sobre el suicidio asistido y se dijo a favor de que las personas decidad por sí mismas en qué momento terminar con sus vidas, en lugar de prolongar lo inevitable en hospitales y con tratamientos dolorosos.

"Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto", declaró.

El actor cumplió 86 años el pasado mes de noviembre y su última aparición en el cine fue interpretándose a sí mismo en Toute Ressemblance, una comedia de Michel Denisot que recibió malos comentarios de la crítica francesa.

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo", dijo el actor en sus últimas declaraciones públicas.

La carrera de Delon

Además de ser actor, Alain Delon ambién es productor a través de su empresa Adel Productions, y ha dirigido dos películas. Su carrera comenzó en 1957, y desde su debut ha participado en numerosas cintas que se han convertido en clásicos del cine.

El gigantesco Alain Delon ha solicitado el suicidio asistido en Suiza. Morir con dignidad es la decisión más íntima que puede tomar un ser humano. Hay que reconocer el valor que esto entraña y agradecer que haya países donde no exista una condena moral por este acto. pic.twitter.com/OIXTGWcTA8 — LitPerdida (@LitPerdida) April 2, 2022

Entre estas destacan: Plein Soleil, Rocco y sus hermanos, El gatopardo, El Insubordinado, El Samurái, La Piscina, El Clan Siciliano, El Círculo Rojo, Borsalino, Monsieur Klein y Nuestra Historia. En 1985, ganó el César al mejor actor por Notre histoire y una Palma de honor en el Festival de Cine de Cannes de 2019 por su trayectoria.