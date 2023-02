Al igual que Bruce Willis, estos actores padecieron demencia

ESTADOS UNIDOS.- El actor Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en la primavera del año pasado, pero su condición fue empeorando y sus familiares dieron a conocer que padece demencia frototemporal, enfermedad para la cual no existe un tratamiento curable.

“Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, escribió Demi Moore en su cuenta de Instagram.

El protagonista de El sexto sentido no ha sido el único que ha finalizado su carrera en el cine debido a algún tipo de demencia. La que padece Willis afecta los lóbulos frontales y temporales del cerebro, los implicados en el lenguaje y el control de la conducta. Incluso es una de las formas más comunes en las que se presenta la demencia.

Sean Connery

En sus últimos años de vida padeció demencia. “Ya no era vida para él. Últimamente era incapaz de expresarse por sí solo”, reveló su esposa luego de su fallecimiento.

Sean Connery fue quien le dio vida al agente 007 en las películas de James Bond entre 1962 y 1973. Su vasta trayectoria en Hollywood lo llevó a ganar un Oscar y tres Globos de Oro.

Terry Jones

Al igual que Bruce Willis sufrió las secuelas de ser diagnosticado con demencia frototemporal. Él fue uno de los humoristas más reconocidos del grupo británico “Monty Python”.

Hace un tiempo llegó a abrir las puertas de su casa para que los medios vieran como vivía con esta enfermedad en pos de visibilizarla. Falleció hace 3 años a los 77.

 

Robin Williams

“Me llamaron para que me sentara a repasar el informe del forense. Me sentaron y me dijeron que básicamente Robin murió de demencia difusa con cuerpos de Lewy”, sostuvo su esposa el día que se enteró que lo encontraron sin vida. Además, padecía Parkinson desde hacía 3 meses.