Al estilo Pedro Sola, Wendy Guevara se confunde de marca al promocionar una cerveza

HERMOSILLO, Sonora.- ¡Al estilo Pedro Sola! Recientemente, Wendy Guevara cometió una terrible equivocación durante una entrevista, pues se equivocó de marca de cerveza y mencionó otra que no era el patrocinador.

Hace unos días, la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, se dio el tiempo para conversar muy agusto con Adrián Marcelo, en donde habló absolutamente de todo, desde su vida personal, hasta lo que le ha dejado la fama.

No obstante, la conversación se tornó más divertida de lo que estaba, pues tocaron el tema de la bebida que más le gusta a Guevara, fue entonces, que en vez de anunciar a su patrocinador oficial, promocionó una marca completamente distinta.

Al tiempo en que Wendy estaba señalando muy emocionada que le gusta tomar cerveza y que su favorita era la Michelob Ultra, se dio cuenta de que la estaba regando, entonces se tomó unos minutos para rectificar el nombre de su patrocinador, fue entonces que se enteró de que había promocionado otra marca.

"¿Cuál es mi marca? dos equis, y yo diciendo que Ultra (...) Ah no wey a mí me encanta tomar cerveza, me encanta más la dos equis", dijo la líder de “Las Pérdidas”.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios que tomaron con humor la situación.