''Al diablo su disculpa'', Cher pide despido de Wendy Williams por burlarse de Joaquin Phoenix

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que redes sociales ‘‘cancelaran’’ a Wendy Williams tras burlarse del labio de Joaquin Phoenix, la conductora se disculpó. Sin embargo, no todos creyeron en su sentir.

Cher fue una de las miles de personas que mostró su indignación contra la presentadora al escribirle directamente mediante su cuenta de Twitter.

‘‘@WendyWilliams, iba a tratar de mantener mi temperamento, pero estoy tan enojada que no puedo, en 1985 hice una película llamada "Máscara"! , a través de esa película me involucré con los niños y adultos que tenían Anomalías craneofaciales. No tienes idea por lo que estas personas pasan, hasta más de 20 operaciones (sic)’’, expresa Cher.

La cantante continúa explicando la clase de dolor por la que estas personas pasan e incluso pide que la despidan del programa.

‘‘Antes de su adolescencia, la mayoría del tiempo pasan por mucho dolor y miedo, pero con la esperanza de que lucirán mejor, el miedo por el que sus padres pasan es inaguantable. Si tu mamá viera lo que hiciste estuviera muy decepcionada. Mi mamá me enseñó a amar y ayudar a las personas que están en dolor. Quién eres?. Deberías ser despedida (sic)’’, afirma la cantante.

Fue hasta la noche del pasado miércoles que Williams de disculpó, pero eso no sería suficiente para Cher quien afirmó que no existía alguna disculpa que compensara la situación.

‘‘disculpas, NO HAY disculpa por Lo que hizo y de lo que se rió!, sé que estos niños y adultos. Pasan por el infierno, sus padres pasar por el infierno! al diablo su disculpa. Ella quiere mantener su trabajo! no puede contener mi rabia! (sic)’’, escribió la famosa.

Cabe señalar que Phoenix nunca ha admitido tener esta condición, no se relaciona con un paladar hendido en absoluto sino simplemente una cicatriz en el rostro con la que nació.