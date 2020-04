Aislinn Derbez y la condición que le dio a Mauricio Ochmann para tener un hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos meses Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a todos sus seguidores luego de dar a conocer que su relación funcionaba mejor como amistad, dejando en claro que habían decidido no estar más juntos.

Esta noticia ya se veía venir puesto que sus fanáticos habían notado que ninguno de los dos había subido fotos juntos a sus redes sociales durante un largo tiempo, ni siquiera el 14 de febrero.

Aunque la pareja ha decidido llevar esta noticia alejada de las cámaras, Aislinn habló un poco sobre lo sucedido en su nuevo podcast llamado ‘La Magia del Caos’.

“siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación, como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro”, afirmó.

Sin embargo, una de los detalles que más llamó la atención, fue que señaló tener un pánico a enfrentar una separación, estando una vez casada, por lo que le puso una condición para embarazarse.

''una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación, yo me casé diciendo ‘con éste me quedo para toda la vida’. Me acuerdo que una vez le dije: ‘me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”, finalizó.