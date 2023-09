Aislinn Derbez vive momentos de terror en el temblor de Italia

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, Aislinn Derbez sorprendió a sus seguidores en Instagram cuando dio a conocer un momento de terror que vivió en sus vacaciones en Italia, pues un sismo sacudió al norte del país.

Mediante sus historias en Instagram compartió su experiencia y narró que el epicentro del temblor fue muy cerca de donde se encontraba.

"Ya saben que en la vida no todo es miel sobre hojuelas y siempre hay altibajos у situaciones incontrolables cuando menos lo esperas. A las 5 a.m. nos despertó un temblor muy perro (el epicentro fue a 30 minutos de aquí) y dicen que es el más fuerte que se ha sentido en la zona. Duró poco, pero se movió cab… Qué padre", escribió en una primera foto en la que aparece acostada en la cama.

Foto: Instagram

En una segunda storie compartió que los temblores son algo que si le dan mucho miedo, pues recordó los que han ocurrido en México.

"Los temblores son de las pocas cosas que sí me dan mucho miedo", y recordó lo que vivió el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, cuando un sismo de magnitud 7.1 azotó la capital y sus alrededores, dejando varios muertos, edificios y casas derrumbadas.

Este suceso dio paso a que la hija del actor mexicano reflexionara y recordara el terremoto ocurrido en 2017 cuando se encontraba embarazada de Kia. Fue ahí, en donde se hizo una promesa de mantener la calma para no alterar a sus seres queridos

"Cuando estaba embarazada de Kai y me tocó el del 2017. Cuando pasó el primero (¿se acuerdan de que hubo 2?) me prometí que si volvía a pasar iba a estar lo más tranquila posible para no alterar a Kai".