Aislinn Derbez sufrió accidente en Suiza que la dejó "a la mitad de la nada"

CIUDAD DE MÉXICO. – Aislinn Derbez, actriz y modelo mexicana reconocida por su participación en la serie de Netflix “La Casa de las Flores”, compartió por medio de sus redes sociales que sufrió un leve accidente mientras viajaba por una carretera en Tesino, Suiza.



Aislinn Derbez comentó que una llanta del vehículo en el que viajaba estalló, sin embargo, ella y sus compañeros de viaje se encuentran en perfecto estado.



Por medio de sus historias de Instagram, la hija de Eugenio Derbez documentó “la odisea” que vivió del accidente que la dejó a ella y a sus compañeros “en medio de un inmenso bosque”, expresó la actriz.



“Otro día más de locos. ¿Qué haremos hoy?, escribió la actriz, para después publicar: “Luego de ese hermoso atardecer, se ponchó la llanta a la mitad del bosque. Estamos a una hora del hotel a la mitad de la nada”, confesó Derbez.



Luego de compartir su experiencia, la actriz expresó que intentaron arreglar el problema de la llanta con una máquina, sin embargo, no pudieron lograr nada.



Y puesto que no había llanta de repuesto y sólo había esta maquinita que se supone solucionaría el problema, pero el hoyo era tan grande que no sirvió para nada. Después de dos horas de intentos fallidos y llamadas (ya que no había señal WiFi) obtuvimos ayuda y llegó la grúa”, continuó Aislinn, mostrándose aliviada.