Aislinn Derbez sorprende con su reacción en un bar

CIUDAD DE MÉXICO.-Aislinn Derbez es una de las actrices más populares de la televisión mexicana, a pesar de ser hija del reconocido comediante Eugenido Derbez ha podido hacer su propia carrera artística.

Hace unas horas la actriz compartió una serie de videos en el que reveló que había pasado el fín de semana a lado de Vadhir Derbez pero también con la comediante Sofía Niño de Rivera y su esposo Jorge Bérmudes.

Por medio de sus historias de Instagram Aislinn dio a conocer una divertida grabación en la que al parecer se encontraba en el interior de un bar pero su manera de bailar robó la atención.

En el video se puede ver que la hija mayor de Eugenio Derbez comienza a bailar desde el suelo, mientras que Sofía la graba y comenta que la actriz está intentando “encajar” en el lugar.

The real me, en un bar random de Atlanta en un outlook único, que oso que me expongas de esta manera @soffiaa1 pensé que eramos amigas” se puede leer en la publicación.