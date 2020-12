Aislinn Derbez se deja ver con nueva pareja

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez llegó procedente de los Ángeles a Ciudad de México, acompañada de quien se presume es su nueva pareja, el fotógrafoJesh de Rox, quién traia en hombros a la pequeña hija de Ochmann, quien recibió un golpe con la puerta del aeropuerto a su salida.

Reciente al anuncio de la segunda entrega del reality "De Viaje con los Derbez 2", los medios de comunicación intentaron entrevistar a la hija del actor Eugenio Derbez, a su llegada de Los Ángeles al aeropuerto de CDMX.

A su arribo al país, la actriz venía acompañada del fotógrafo Jesh de Rox, quién apoyaba a Aislinn con la pequeña Kailani, a quien traía en hombros durante su arribo y quien por descuido recibió un golpe en la cabeza al golpearse con la puerta de salida del aeropuerto.

Al cuestionar a la actriz sobre la relación que lleva con su expareja Mauricio Ochmann y si pasarían las fiestas decembrinas juntos, solo se limitó a responder: "Nos amamos mucho y somos una bonita familia, gracias".

En octubre Aislinn Derbez respondió la demanda de divorcio que mantiene con el actor Mauricio Ochmann y se rumora que esto fue solo después que la actriz se rumorara que mantiene una relación con el joven fotógrafo, Jesh de Rox.

Captamos a Aislinn Derbez con su hija y su nuevo galán Jesh de Rox en el aeropuerto de Los Ángeles, ¡en exclusiva!



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/DC8ct1jxWZ — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 3, 2020

Una familia con una hija en común

Aislinn tomó algunos meses para dar su respuesta a la demanda de Ochmann, a pesar de esto los dos han coincidido en distintas reuniones familiares para celebrar algún acontecimiento en especial, como el día del padre, momento que la actriz no dejó pasar para felicitarlo y agradecerle por todo el amor que le brinda a su hija.

Sin embargo, desde que se comenzó a rumorar que tenía un romance con el fotógrafo Jesh de Rox, quien compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes de Aislinn Derberz acompañadas de mensajes románticos, todos asociaron que la respuesta positiva a la demanda de divorcio se debió a que la actriz ya estaba comenzando una nueva relación.

"La primera mujer de la que recuerdo que me enamoré me miró como si fuera lo único que había visto en su vida o al menos, el único que importaba", se lee en la publicación de Jesh, la cual esta escrita en inglés.

"Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera... Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas. Pero, por supuesto, esto fue antes de todo eso. Lo que sabía es que ella me miraba de esa manera y que yo no sabía cómo mirarme de esa manera", continuó el texto.