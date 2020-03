Aislinn Derbez se burló de Danna Paola antes de iniciar los Spotify Awards

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de que iniciaran los Spotify Awards, detrás de la producción Aislinn Derbez que se burló de su co-presentadoras Danna Paola y la controversia que armó hace unas semanas en "La Academia".

La actriz subió a su cuenta de Instagram un vídeo parodeando a la cantante, imitando el momento cuando Danna explotó contra el alumno llamado Gibrán al aire.

"Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado. Creo que la verdad has crecido muchísimo, eres una artista redondo, eres alguien que has sido disciplinado, que le haces caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso, tú dime, así no soy culera contigo", pregunta Derbez mientras del otro lado se ve a su maquillista, quien es el que interpreta al joven académico, con cara de sorprendido mientras balbucea un: "¿Cómo?".

El vídeo ya registró más de 1 millón 200 mil reproducciones, todos ellos de risas y felicitando a Aislinn por lo simpática y bromista que es.



A pesar de que arrobó a Danna Paola, su ahora compañera no ha hecho ningún comentario al respecto.