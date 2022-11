Aislinn Derbez reveló algunos detalles de lo que ofrece en su retiro

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez a pesar de ser hija del reconocido actor Eugenio Derbez, la artista ha podido hacer su propio camino en el medio del espectáculo donde se ha destacado por su talento y belleza.

Sin embargo desde hace un par de años que la actriz decidió emprender y abrir su propio podcast nombrado ‘La Magia del Caos’ donde acompañada de reconocidos especialista ha llegado hablar de temas emocionales.

Fue tanto el éxito que este año Aislinn decidió abrir talleres para que sus seguidores pudieran asistir de manera presencial, donde brinda experiencias para el bienestar mental de cada uno de los que acudan, por supuesto acompañados de profesionales.

Por medio de su cuenta de Instagram la actriz reveló que han hecho distintas dinámicas para profundizar y abordar el miedo, en el reciente taller que está ofreciendo donde al parecer ha sido muy divertido.

Nos hemos enfocado en en conocer cómo sentimos el miedo, profundizamos en las leyes biológicas “@nirdoshkora” se puede leer en la publicación.

Además compartió una grabación donde dio a conocer que también hacían actividades de movimiento, donde la mayoría de los presentes se les podía ver “bailando” de un lado a otro.

Aislinn reveló a sus fanáticos que estaría compartiendo fotografías y parte de la experiencia del taller, pero hay días en los que implica estar desconectado y se le complica aparecer en redes sociales.

Aislinn Derbez reveló que tiene su corazón en año sabático

Recientemente Aislinn Derbez confesó que está soltera y disfrutando de su etapa sin pareja y por el momento no piensa en tener una. La actriz pidió que no le pongan novios hasta el próximo año pues quiere disfrutar plenamente su soltería.

"Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo", comentó la actriz.