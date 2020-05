Aislinn Derbez revela cuál es su talón de aquiles que hace que se vuelva obsesiva

La multifacética Aislinn Derbez compartió un escrito con sus seguidores en Instagram, donde les revela cómo ha llevado la cuarentena este último mes.

Contó que esté último mes entre ser mamá y la realización de su nuevo podcast La Magia del Caos ha dormido poco y trabajado mucho y que cuando algo le apasiona algo se vuelve un poco obsesiva.

"Lograr estar presente es de las cosas que mas me cuestan. Este último mes entre ser mamá y @lamagiadelcaos he dormido muy poco y trabajado demás. Me emociona demasiado hacer cosas creativas que me ilusionan y cuando algo me apasiona me vuelvo un poco obsesiva".

Dijo que a veces tiene ganas de tener libres para ella pero le cuesta no hacer nada.

"A veces no puedo ni bañarme tranquila sin estar pensando en todos los pendientes que faltan por hacer. Aprender a calmar esa mente que va a mil por hora y estar presente es mi talón de aquiles ... cual es el tuyo? A ti qué te funciona para calmar la mente?".

Su publicación sumó casi 500 millones y más de 1300 comentarios. Entre ellos están "Yo hago ejercicio, escucho música tranquila y me tomo un té rico o meditaciones", "Eres hermosaaaaa".