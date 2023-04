Aislinn Derbez reflexiona sobre la maternidad

Ciudad de México.- Aislinn Derbez se expresó sobre su faceta como madre, después de más de 5 años en que se convirtió en mamá con el nacimiento de Kailani.

Aunque la actriz ha manifestado anteriormente que la maternidad es una de las mejores experiencias, esta vez añadió un poco sobre la parte complicada que ha vivido como madre.

Mi autoexigencia, definitivamente, como que sí me autoexijo demasiado, quiero ser demasiado perfecta, y cuando te autoexiges tanto, no lo disfrutas, creo que le tengo que bajar un poquito a mi autoexigencia, y simplemente atreverme a equivocarme”

Explicó en entrevista para el programa Ventaneando.

Ya entiende a sus papás

La hija de Eugenio Derbez manifestó que ahora que ya es madre, ha entendido mejor lo que hicieron por ella sus progenitores, y reconoció que antes de esta etapa los criticaba mucho.

“Desde que soy mamá perdoné todo lo que juzgaba de mis papás, tanto de mi papá como de mi mamá, cosas que yo decía ‘nunca voy a terminar haciendo eso’, y claro que lo terminas haciendo, o sea, claro que la riegas igual o peor que los papás, terminas haciendo todo lo que dijiste que no ibas a hacer, entonces sí, lo que más le tengo a mis papás después de ser mamá es compasión y comprensión”, expuso.

Finalmente, Aislinn agradeció la excelente relación que mantiene con Mauricio Ochmann para sobrellevar de la mejor manera la tutela de su hija.

“Yo creo que la clave para mí fue ser esos papás separados que yo siempre hubiera querido tener, y que no pude tener, entonces ser ese ejemplo que a mi me hubiera encantado ver de niña. ¿Y sabes qué es increíble?, que tenemos esa libertad de ‘bueno, te la quedas tú un rato, unos días’, y entonces yo puedo hacer lo que se me pega la gana, me puedo ir de viaje, puedo trabajar, puedo hacer mil cosas, y al revés también, entonces esa parte de tener libertad absoluta, cuando estás en pareja no es tan fácil”, declaró.