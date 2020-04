¡¡Aislinn Derbez publica foto completamente desnuda!!

Aislinn Derbez acudió a su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores una gran noticia acerca de un nuevo proyecto con el que está a punto de emprender.

La actriz optó por llamar la atención de sus fanáticos mediante una foto de ella en la que sale completamente desnuda.

‘‘Aprovecho su atención para contarles algo MUY importante... estoy a una semana de estrenar un proyecto que para mí es de los más importantes de mi vida (si no es que el más).. @lamagiadelcaos es una multiplataforma liderada por mi nuevo Podcast donde hablaremos con especialistas sobre distintos temas como: salud mental, emocional, espiritual, física; crisis personales, de pareja, de crianza, maternidad y paternidad, medio ambiente, etc. dónde precisamente nos aventuraremos a comprender como es que sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución’’, describió la famosa al pie de la imagen.

Aislinn señala que serpa este 23 de abril cuando estrene este proyecto e incluso invitó a sus seguidores a suscribirse.