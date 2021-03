Aislinn Derbez protagonizará comercial de papas con Ryan Reynolds

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Suertuda! O al menos eso es lo que dicen en redes sociales sobre Aislinn Derbez, luego de darse a conocer que protagonizará un comercial de papas fritas con Ryan Reynolds.

La hija de Eugenio Derbez compartirá pantalla con el protagonista de “Deadpool” y próximo integrante del Universo Cinematográfico de Marvel, gracias a una nueva campaña de una famosa marca de frituras mexicanas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De acuerdo a los avances presentados, la actriz mexicana y el famoso canadiense aparecen juntos en los comerciales para cine, televisión y redes sociales, bajo el famoso slogan de la compañía “A que no te puedes comer sólo una”.

De un lado aparece Aislinn sosteniendo un plato de sándwiches, mientras que Ryan está a su lado con una bolsa de frituras.

“Tus sándwiches, tus tortas, nuestras papas. La combinación perfecta”, reza el lema de la nueva campaña.

Según algunas filtraciones, en el comercial próximo a estrenar se verá al esposo de Blake Lively compartiendo la última bolsa de papas para ponérselas a sus platillos.

“Desde que era chica, me encantaba combinar mi sándwich o mi torta (a mi me gusta más la torta, la verdad) con unas papas (…) es que, ¿a quién no le gusta la sensación de sentir y escuchar el crujido de las papas en cada bocado?”, señala Aislinn en el comercial.