Aislinn Derbez habla de la recuperación de su padre Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Aislinn Derbez habló sobre lo cerca que ha estado de su padre Eugenio Derbez luego de la múltiple fractura que sufrió en el hombro.

A pesar de las críticas que recibió junto a su hermano Vadhir por haberse ido de vacaciones mientras Eugenio buscaba tratamiento médico, la actriz comentó sobre la recuperación de su padre.

Derbez reapareció ante los medios de comunicación en medio de especulaciones sobre su vida sentimental.

La recuperación de Eugenio Derbez

“Ya está mucho mejor, ya cada vez mueve mejor el brazo, ya está yendo a sus rehabilitaciones, eso hace que esté muchísimo mejor, así que estamos muy contentos de que ya está pudiendo tener una vida más normal”, contó a los reporteros que se dieron cita a un glamuroso evento en la Ciudad de México.

“Yo lo he visto muchísimo últimamente porque estamos allá en Los Ángeles, entonces lo veo a cada rato, por lo menos cada fin de semana estamos ahí juntos jugando”, agregó.

Al respecto de las especulaciones sobre un nuevo amor, la intérprete de 36 años manifestó que por el momento no desea tener pareja. “¿Cuál romance?, estoy feliz soltera, y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año, creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”.

Fotos: Cortesía

La amistad con Sebastián Yatra

De la misma manera, Aislinn Derbez negó rotundamente que su relación con el cantante Sebastián Yatra sea algo más que una amistad. “No hombre, ¡cómo inventan!, es mi amigo”, dijo al respecto.

Finalmente, sobre la última broma que le hizo su hermano Vadhir en redes sociales con relación a que le regalaría una pijama después verla posando cubierta con solo una sábana, la joven expresó: “Es que es hermano celoso… yo creo que nos gusta mucho jugar, nos gusta mucho bullearnos un poquito en las redes sociales y creo que eso es divertido”.