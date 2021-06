Aislinn Derbez felicita a Eugenio Derbez con peculiar anécdota

TIJUANA, B.C.- Con una anécdota muy peculiar, Aislinn Derbez le hizo saber a sus seguidores el gran padre que es Eugenio Derbez.

Evocó aquel momento en el que su mamá no quería firmarle la boleta por haber reprobado matemáticas, y quien debía hacerlo era su padre quien seguramente le llamaría la atención.

Ella tenía doce años, y si no llevaba a la escuela la boleta con la firma, no podría entrar.

“Ah ok” contestó Eugenio firmando, y se la dio, sin importarle que había salido baja en la materia y ni siquiera dándole el tan cantado regaño.

“Yo me le quede viendo muy confundida. Pero mi mamá quería que que me regañaras y me castigaras.”, le recalcó.

Entonces le llamaron a su mamá y Derbez simuló estar regañando a Aisslin para que ésta escuchara y luego colgó la llamada.

“Me le quede viendo a mi papá algo asustada sin entender bien lo que había pasado.

“En eso el suelta la carcajada y me dice con una sonrisa: “Listo! ya te regañe! vamos por un helado!”.

Así como esa historia, tiene muchas, anécdotas que le han permitido no tomarse la vida tan en serio.

“te amo con todo mi corazón”, finalizó la actriz.