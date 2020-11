Aislinn Derbez confesó qué era lo que le impedía superar la pérdida de Mauricio Ochmann

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas se dio a conocer el divorcio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, situación que dejó mal anímicamente a ambos, pero en el caso de Aislinn, confesó que tuvo que ir a terapia para comprender lo que la atormentaba y no podía superar.

En el podcast “En Defensa Propia”, liderado por la actriz venezolana Erika De la Vega, la hija de Eugenio Derbez reveló que uno de los errores más grandes que cometió fue el de querer una familia perfecta, pero se debía a problemas familiares que tenía arraigados desde su infancia.

A mí la terapia, terrenal, de irte a tu infancia, de revisarte, de entenderte, de entender de tus padres, todo tu camino de vida, fue exactamente lo que abrió la caja de Pandora, que es súper fuerte, doloroso, salen cosas muy fuertes… Me pasó esta necesidad de querer tener la familia perfecta porque yo no la tuve, y (la necesidad) de demostrar que yo puedo tener la familia perfecta, el esposo perfecto, la hija perfecta, y eso que no pude tener en mi infancia. Eso también fue algo que me puse como objetivo y la vida de repente me dio una vuelta que nunca me esperé”, explicó.