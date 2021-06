Aislinn Derbez comparte profunda reflexión tras confirmación de romance entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez empleó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una profunda reflexión a poco más de 24 horas de que Mauricio Ochmann confirmara su romance con la modelo Paulina Burrola.

Después de mostrar unos clips en los que aparece jugando con su hija Kailani, fruto de su relación con Ochmann, Aislinn colocó una profunda reflexión que dice lo siguiente:

“Que todo sea un efecto colateral de hacer el bien, de hacerlo bien, de amar auténticamente. No tienes que brillar, ni llegar, ni lograr, ni ser suficiente, ni “alguien” en la vida, ni amado, ni aprobado o aceptado. Si lo obligas o persigues para calmar tus miedos lo alejarás, dañarás por el camino de otros y te quedará faltando. Suelta, no te persigas”.

Sin mencionar nada al respecto del protagonista de “El Chema” y su nuevo noviazgo, la hija de Eugenio Derbez envió este mensaje para manifestar que se encuentra bien y trabajando para estar mejor.

Finalmente, Aislinn colocó otra reflexión que menciona lo siguiente: “no disfraces con palabras bonitas que lo que buscas es alivio o brillo, en los silencios y soledades que lleguen no podrás ocultártelo y aunque no lo creas, muchos se darán cuenta. No tengas miedo, suelta tus pretensiones y dedícate a hacer el bien, hacerlo bien y amar auténticamente. Todo lo demás aparecerá”.