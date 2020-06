Aislinn Derbez admite que era muy “controladora” con Mauricio Ochmann

A más de tres meses de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaran su separación, y que ambos se negaran a revelar los detalles que los obligaron a tomar esta decisión, es la hija de Eugenio Derbez quien ahora ha brindado algunas declaraciones sobre la forma en que llevó su matrimonio con el actor.

Durante un evento en línea en el que habló sobre su embarazo y el amor propio, Aislinn confesó la manera en la que se comportó dentro de su relación de pareja con Ochmann.

“Uno nunca sabe qué significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar con el mismo amor que le tengo a mi hija, a mi familia, a mi esposo en su momento. ¿Por qué sí puedo amar a estas personas y no conmigo?”, dijo la artista.

Y a pesar de que su matrimonio parecía un cuento de hadas, fue durante la grabación del reality “De viaje con los Derbez” que los problemas de la ahora ex pareja se hicieron evidentes, e inclusive algunos espectadores llegaron a señalarla de “mandona” y estar muy “desprendida” de su hija, mientras que Mauricio cuidaba por completo de Kailani.

Debido a todos estos comentarios es que Aislinn reveló que, en su momento, sí tuvo un comportamiento muy dificultoso durante su relación. “Me di cuenta que era muy controladora, que quería controlar todo de alguien y a niveles excesivos. Todo me empezó a salir lo opuesto”.

Afortunadamente los actores supieron sobrellevar todos estos problemas y ahora mantienen una relación cordial y saludable por el bienestar de la niña que procrearon juntos.