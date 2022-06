Aislin Derbez “arrastra” a su hija por el piso

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez es una de las actrices con mayor popularidad en la pantalla chica, gracias a su trabajo y carisma es una de las más queridas por parte del público.

Aunque la artista ha estado en vuelta en fuertes polémicas después de su ruptura matrimonial con Mauricio Ochmann, pero ambos han mantenido comunicación por su hija Kailani.

La hija mayor de Eugenio Derbez por medio de su cuenta de Instagram compartió un divertido video donde se puede ver la convivencia y comunicación que mantiene con la menor.

En la grabación se puede ver que Aislinn toma de la mano a Kai y la “arrastra” por el suelo para poderla llevar a su cuarto debido a que evitaba a toda costa el no dormir porque se encontraba jugando.

1.Por nada del mundo se quita ese vestido (siempre que llega de la escuela se lo pone)

2. No se quiere dormir y dice que no piensa pararse del piso

3. Su risa me da años de vida” se puede leer en la publicación.