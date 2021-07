Aida Pierce defiende a su expareja el actor Héctor Parra

CIUDAD DE MÉXICO.- La comediante y actriz Aida Pierce salió en defensa del compositor Héctor Parra con quién mantuvo una relación hace más de 17 años. Además, la mexicana aprovechó para enviarle un mensaje a la hija del músico que lo acusó por abuso sexual, Alexa Parra.

“Por lo menos lo que yo viví con él, porque bueno esa época ya no me tocó a mí, ya no estaba con él. Cuando se unión con Ginny, me aparté completamente”, comenzó a narrar la actriz de "Carita de ángel".

La actriz se sinceró sobre su experiencia al haber estado con Parra por el año 2003. “Lo que yo conozco con él, bueno, es que sinceramente es una buena persona, es una persona que no tiene, para mi manera de pensar, ese tipo de pensamientos oscuros, de aberraciones, para nada, absolutamente para nada”, aseguró en una entrevista para "Venga la Alegría".

Incluso contó cómo se tomó la noticia de que había comenzado un romance con la protagonista de "Chiquilladas". "Entonces cuando me dijo ‘Yo conocí a Ginny Hoffman, estoy de novio con ella’... mira, yo sí creo en las vibraciones, yo a ella siempre la he vibrado mal, siempre, y nunca la he tratado", confesó Pierce.

Aida Pierce defiende a su ex Héctor "N" y asegura que no es una mala persona. https://t.co/n20nFOfYK4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 23, 2021

La actriz de "Serafín" aprovechó el espacio para mandarle un mensaje a la hija de Héctor que levantó el proceso legal contra él. “Alexa, por favor, piensa lo que estás haciendo, porque no creo que tu papá sea un monstruo, no creo que tu papá en ningún sentido haya querido hacerte daño, y por lo menos denle la oportunidad de defenderse”, expresó la comediante.

“Yo creo que todo esto comenzó con esta señora Paulina Garriga”, intervino Aída y además comentó que Garriga aprovechó que compartieran créditos en una película, y en un momento del rodaje Paulina le contó lo que vivió con Parra.

“Se sentó conmigo, y yo sí sinceramente pienso que es una persona que está mal, me empezó a contar cosas muy íntimas de ella y de Héctor Parra. Y me dijo ‘Yo vi cómo sentaba a su hija para ver una película’”, contó Aida para el programa.

La comediante de "La Carabina de Ambrosio" argumentó que no le pareció normal que una ex novia la buscara para “hacerse su amiga”. Durante esa entrevista, también le mandó un fuerte mensaje a Alexa.

“No puedo poner las manos en el fuego por nadie, pero Alexa yo te quiero invitar a que pienses, es muy duro pensar que una mamá o una amiga de una mamá te están buscando como dardo para vengarse, pero piénsalo, porque si estabas muy chiquita, te pueden comenzar a influenciar”, expresó contundente Pierce.

“Le arruinó la vida, le arruinó la vida esta señora, desde que empezó con sus murmuraciones de eso, ya le había arruinado la vida, ya no lo contrataban. Ya no le llamaban para nada. Y bueno, quiso llegar hasta las últimas”, sentenció Aida.

Además de estas polémicas declaraciones, Aida Pierce estuvo en el ojo del huracán recientemente debido a que su hijo, Rubén Morales, fue detenido y liberado por disfrazarse de persona de la tercera edad para recibir mucho antes de su turno la vacuna contra COVID-19.