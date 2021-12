Aída Cuevas quiere compartir sus recetas de cocina

HERMOSILLO.- Si algo confiesa Aída Cuevas es que, en su agitada vida como artista, no solía apreciar del todo la hora de la comida. Sin embargo, la cantante de música ranchera asegura que su paladar cambió abruptamente luego de participar en “MasterChef Celebrity México”.



Qué triste lo que voy a decir, pero yo sólo comía por comer. Ahora ya le encuentro el sabor, ya distingo, ya sé hacer postres, estoy maravillada, de verdad, porque aprendí muchísimo”, dijo Aída Cuevas para EL IMPARCIAL.



No sólo su paladar mejoró, sino que Aída encontró una pasión escondida en la cocina, al punto de encantar a sus hijos con su sazón, quienes incluso intentan convencerla de poner su propio negocio. Sin embargo, ella prefiere compartir sus recetas con sus seguidores a través de las redes sociales.

“Mis hijos andan diciendo que ponga un ‘changarrito’, pero yo les digo: ‘Ay mijos, con tanto trabajo ¿a qué horas?’. Ellos son los más entusiasmados, se comen todo lo que hago, nunca pensé que esto pasaría. Yo creo que estoy muy verde para eso, pero sí me gustaría compartir algunas recetas en mis redes, pasar lo que yo sé”, comentó.





EL COVID LA OBLIGÓ A SALIR

Aída admitió seguir decaída por su salida de “MasterChef”, pues su objetivo era continuar, por lo menos, como semifinalista, pero su contagio de Covid-19 la obligó a renunciar.



“Cuando me contagiaron de Covid, me puse muy mal. Me dio la nueva cepa delta en agosto que se grababa el programa y me dijeron ’15 días para que te reintegres’, pero luego me vuelven a hacer la prueba y salgo positiva otra vez. Los médicos me dijeron ‘no puedes regresar’ y con el dolor de mi corazón, así como pedí que pusieran a mi querida Matilde Obregón para suplirme, tuve que decirles que no podría volver al programa”, lamentó.



VA POR SU SEGUNDO GRAMMY

La llamada “Reina del Mariachi” recibirá el 2022 con gira en Estados Unidos y una nominación al premio Grammy a “Mejor álbum de música regional mexicana”, por su disco “Antología de la Música Ranchera Vol. II”. En dicha categoría, competirá contra grandes exponentes de la música como Vicente Fernández, Christian Nodal, Natalia Lafourcade y Mon Laferte.



“Creo que es una palmadita en la espalda que me dice ‘lo estás haciendo bien, sigue por ese camino’. Ha valido la pena, y qué mejor que ganar ese premio, aunque estoy compitiendo con el mero ‘Rey de la Música’ que es Vicente Fernández. Pero no dejo de soñar con traerme un segundo Grammy americano a mi casa”, finalizó.