Aída Cuevas le otorga el perdón ante la ley a su hermano Carlos Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO.- Aída Cuevas sorprendió la tarde de este martes al confirmar que daba por terminada la demanda en contra de su hermano Carlos Cuevas por el delito de violencia familiar.

A la salida de los juzgados donde se llevaba a cabo la batalla legal, la cantante confesó: “este proceso para mí ha sido muy desgastante, porque he tenido que recordar muchas cosas, que cierto es, debí hacerlo hace mucho tiempo, porque el daño que Carlos me ha ocasionado en verdad, es imperdonable”.

Acto seguido, la intérprete de música vernácula reveló su deseo de no continuar con su demanda en contra de su consanguíneo. “En esta tarde vengo a liberarme de este gran peso que traigo, y esta tarde, le otorgo a Carlos el perdón ante la ley, también me libero dentro de mí, de mi ser y de mi alma de todo este peso, ojalá, que él emprenda un camino en donde se aleje de mí y me libere también de mi nombre, se libere de mi nombre”.

Finalmente, Aída Cuevas envió un contundente mensaje a su hermano Carlos. “Quiero estar tranquila conmigo, nada más le pido a él que sea adulto, que ya actúe como adulto, que asuma sus responsabilidades, que siga el camino que nuestros padres nos enseñaron, y que me deje vivir en paz, y ojalá que Dios también a él lo perdone”, remató.