Aída Cortés le pega a su abuela una botella en la frente

Aída Cortés probó el poder de la chancla de su abuela, gracias a un reto de Tik Tok, con lo que se demostró que esta práctica legendaria sigue vigente hoy en día.

La modelo de OnlyFans hizo pasar un momento incómodo a su abuela, quien tenía la ilusión de ganarse mil pesos mexicanos por entrar al reto en Tik Tok, pero hizo su coraje, ya que su nieta le dejó pegada una botella en la mera frente.

Esta vez, lejos de mostrar su contenido erótico, Aída decidió hacer un reto de equilibrio, acompañada de su novio y abuela. Ellos debían cumplir el "reto de la botella" y quien tuviera más tiempo el envase en la frente, sería el acreedor del dinero.

Con lo que no contaba la abuela de la joven modelo, fue que en la base de la botella dejaron un tipo pegamento para que quedara fija en su frente.

Después de varias bromas, el novio se rindió y la abuela declaró su victoria. Sin embargo, se percató que tenía la botella pegada a la frente y no podía despegarla, lo que le causó pánico.

"Me duele, no me la arranquen que me duele", expresó la abuela. Lograron despegar la pieza, pero la señora, enfurecida, tomó su calzado para darle de "chanclazos" a su nieta.