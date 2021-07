"After: Almas Perdidas": Lanzan primer trailer de la película

CIUDAD DE MÉXICO. – La tercera entrega “After”, exitosa película de drama adolescente protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin, está cada vez más cerca, por ello, la producción de la saga lanzó el primer trailer de “After: Almas Perdidas” y reveló la fecha de estreno.



“After: Almas Perdidas”, parte de las películas adaptaras de los libros de Anna Todd, mostrará como la relación de Tessa y Hardin se pone en riesgo una vez más, y cómo cada uno buscará su lugar en el mundo, a pesar de que eso lleve a su relación al fin.

Después de distintas adversidades, estas dos almas perdidas viven rodeadas de celos, odio y perdón, y encima los secretos que salen a la luz sobre su familia, y también sobre la de Hardin, ponen en duda su relación y su futuro juntos”, señala la sinopsis oficial de la película.



Más sobre la película



Dentro de la sinopsis también se señala que la vida de Tessa (Langford) comenzará a “desmoronarse” pues las cosas no son como ella creía, y el comportamiento “errático y destructivo” de Hardin (Fiennes-Tiffin), podrá en riesgo la relación de los protagonistas.



“After: Almas Perdidas” llagará a los cines mexicanos el próximo 9 de septiembre de 2021.



La saga de películas de “After” está basada en los libros de Anna Todd y la primera entrega fue estrenada el 12 de abril de 2019. Esta película recibió reseñas negativas y una aceptación del 15% en Rotten Tomatoes. La segunda entrega, “After: We Collided” fue lanzada el 4 de septiembre de 2020 y contó con la participación de Dylan Sprouse, además recaudó 47.7 millones de dólares de los 14 que costó la producción de la película.