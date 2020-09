Afirman que Robert Pattinson se encuentra recuperado tras dar positivo a Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Luego de dar a conocer de que, una vez más, la producción de ’The Batman’ había parado grabaciones debido a que Robert Pattinson había dado positivo a Covid-19, ahora transciende la noticia de que el actor se encuentra recuperado.

Según información de We Got This Covered, la filmación en el Reino Unido se reanudará esta semana pues Pattinson está "bien", ya que se ha recuperado del virus y volverá a prepararse para el rodaje durante los próximos días.

Cabe recordar que cuando se supo la noticia sobre un positivo en el set de ‘The Batman’, de inicio se dijo que era un miembro del equipo de producción, no obstante, minutos después se revelaría que fue el protagonista quien estaba infectado.

Hasta el momento, se sabe que Matt Reeves, el director de la cinta, solo filmó el 25% del metraje antes de que se detuviera la producción original, por lo que todavía queda mucho por hacer antes. La película llega a los cines en octubre de 2021.