Afirma Alicia Machado que Walter Mercado le platicó sobre todo lo que ahora le esta pasando.

La modelo reveló que tuvo una breve relación amistosa con el astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, quien "en privado me dijo muchas cosas y yo sí creo en todo eso; me dijo un montón de cosas que están pasando en este momento en mi vida".

La ex miss universo platicó que el astrólogo le advirtió sobre el cáncer de mamá que tuvo en el 2013, "Me dijo cosas de mi salud que me han pasado, tal y cual me pasaron", declara la ex miss universo y agregó, "Sí me dio miedo, me dijo cómo que iba a ser una prueba muy difícil, que era algo con lo que yo iba a tener que aprender a vivir.

Relata que Mercado también le dio buenas noticias, como el nacimiento de su hija Sofía, "Me acuerdo que me dijo de mi hija en el 2008, que yo iba a tener una hija con un hombre de un país que inicia con M, y bueno pues el país que inicia con M es México, y tengo una hija preciosa gracias a Dios".

"Me dijo que cuando yo cumpliera cuarenta y cinco años, todavía me faltan dos años y medio, me dijo que mi vida iba a cambiar, que iban a venir unos éxitos maravillosos, que creo que me los merezco porque he trabajado muy duro y me he preparado muchísimo, como artista y como comunicadora. ¿Y saben qué? Anoche soñé con él. Estoy con la esperanza de que todas esas cosas que el señor Walter me dijo un día, van a suceder", contó.

"Era un hombre que te decía las cosas, no las que tu quisieras escuchar, sino las que necesitabas escuchar", afirmó Alicia Machado