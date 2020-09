Advierte Chris Pérez que lo quieren borrar del legado de Selena Quintanilla

Ciudad de México.- Chris Pérez empleó sus redes sociales para advertir que la familia de Selena Quintanilla intenta borrarlo del legado que dejó la fallecida cantante.

Desde el pasado mes de abril se informó que la vida de la texana estaba siendo adaptada para una serie de Netflix, la cual llevará por título ‘Selena: The Series’, misma que se desarrolla en conjunto con su hermana Suzette Quintanilla, quien figura como productora ejecutiva.

En ese momento, el viudo de Selena señaló que Jesse Posey, el actor elegido para interpretarlo, no había tenido contacto con él e incluso no había visto ni el guión del proyecto, por lo que no tenía ni idea de lo que estaba pasando con esa serie.

Y aunque parecía que los meses habían calmado a Pérez con respecto a este tema, hace algunas horas el músico publicó una foto en la que aparece junto a Selena advirtiendo: “Escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de Selena ... Adelante”.

El mensaje ha desatado un sinfín de comentarios de los fanáticos de Selena, externando su solidaridad con el que fuera esposo de su ídolo.

“Esa familia es otra cosa. El tiempo y el hermoso karma llegarán hasta ellos”, “Lo siento mucho, Chris, realmente no te mereces esto y deberías tener derecho a ser parte de la vida de tu esposa”, “No pueden borrar los recuerdos”, “Los has tolerado por un tiempo. Chris, Selena era parte de tu vida. ¡No tomes las tonterías!”, “¡Estoy seguro de que fuiste el capítulo más hermoso de su vida! ¡Qué falta de respeto para ella y su memoria!” y “¡¡¡Todos vieron y saben el amor que ella tiene por ti !!!”, son algunas de las respuestas que se leen junto a la publicación.

Como se recordará, el romance entre Selena y Chris inició cuando él era guitarrista de la banda Selena y Los Dinos, pero como su relación no era bien vista por la familia Quintanilla decidieron escaparse juntos y después casarse en 1992. Con el paso del tiempo los consanguíneos de Selena, sobre todo su padre, aceptaron su amor, el cual fue interrumpido tres años después tras el asesinato de Selena.