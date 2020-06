Advierte Alicia Machado a Marjorie de Sousa: “El tiempo no perdona”

HERMOSILLO, Sonora.- Son varios los artistas que han externado su apoyo a Julián Gil, luego de que se diera a conocer que su ex Marjorie de Sousa quiere la patria potestad de su hijo Matías. Ahora Alicia Machado da una advertencia a la actriz.

Fue a través de un video en “Ventaneando” donde Machado le dijo a Marjorie que el amor de un padre no se sustituye con nada y que quien va a acabar afectado por la situación será el pequeño niño de 3 años y medio de edad.

“Yo soy muy amiga de Julián (…) A Marjorie no le gusta que nadie comente ni comente nada, pero realmente yo soy una señora, tengo 25 años en este negocio, soy una celebridad mundial y si me permite un consejo solamente quiero decirle que los hijos crecen y el amor de un padre no se sustituye con nada” explicó.

Es un dolorcito, una heridita que tendrá en su corazoncito para siempre, ni ella ni Julián, el niño. Tendrá una cicatriz en el alma que nada la va a calmar, nada la va a sanar”, declaró.

Advirtió que ella habla de su experiencia trabajando en la fundación Mami Solas, en la que dijo que ha visto varias injusticias en la maternidad y paternidad.

“Le pido que piense en eso, porque el tiempo no perdona a nadie. Yo simplemente, lamento mucho eso por el niño, y yo lo veo enfocado un poco por ahí, en apoyar a mi genero o apoyar porque sea de mi nacionalidad venezolana, yo lo veo como una colaboradora de la fundación que se llama Mami Solas donde donde me ha tocado ver tantas injusticias en paternidades y maternidades”, dijo.

El día de hoy Marjorie de Sousa fue atacada en redes sociales luego de publicar un comunicado donde revelaba este nuevo pleito legal contra su ex por la patria potestad de su hijo. Luego de la polémica, la actriz tuvo que eliminar su publicación.