Adriana Nieto habla de las diferencias que tuvo con Juan Soler durante grabaciones de “Locura de Amor”

Ciudad de México.- La actriz Adriana Nieto protagonizó junto a Juan Soler la telenovela 'Locura de Amor' en el año 2000, pero en la recta final del éxito melodramático la producción sacó a la actriz de la ecucación.

Con respecto a esta situación, se especularon diferencias entre Adriana y Juan, al grado que se fueron acrescentando con el paso del tiempo, además de que Nieto se negaba a besar al actor, por lo que ahora que ambos actores estaban en el programa de Sale el Sol, fue Nieto quien esclareció la situación.

“La verdad es que yo en ese tiempo era novia de mi actual exesposo, papá de mis hijos, y sí teníamos por ahí algunos temitas, y yo estaba bastante estresadita”, explicó la artista.

Después de que se le preguntase si su expareja era celoso con ella, Adriana respondió: “Sí, y por eso te digo… mana te invito un café y te cuento”.

No obstante, la actriz profundizó en el tema y añadió: “La verdad es que sí, nos empezamos llevando muy bien, después yo creo que se juntaron muchas cosas, fueron muchos meses de grabación, mucho estrés, mucha inmadurez de mi parte, también lo he dicho, y la verdad es que sí terminaron las cosas bastante mal, fue una pena, y creo que nunca pudimos platicar Juan y yo hasta varios años después”.

Posteriormente, la actriz reveló los detalles de su relación con el ex de Maki.

Juan me dio una gran lección de vida porque después de esa época que acabamos muy mal, también no existían las redes sociales ni la forma de comunicarnos directamente, ni dar nuestra opinión ni nuestra versión de los hechos, hubo muchas cosas ciertas, muchas mentiras, pero Juan y yo nunca volvimos a hablar, pasaron los años y de repente un día de la nada por redes sociales Juan me contacta y me dice ‘Adriana estoy en Miami, están buscando buenas actrices para protagonizar y quiero decirte que me gustaría recomendarte’. Eso para mí fue una gran lección de vida, fue un ejemplo de su madurez y de su educación y dije ‘Juan mil gracias’, yo por mi contrato de divorcio no podía moverme a otro país, pero se lo agradecí profundamente”