Adriana Louvier abandona sus planes de maternidad

Ciudad de México.- La actriz Adriana Louvier y su esposo Carlos Augusto Salas deciden dejar los planes de convertirse en padres.

¡Ay!, me siguen preguntando de eso, ¡no puede ser!... yo creo que por lo pronto ya no… obviamente es algo platicado, con esta situación de la pandemia también nos hizo reflexionar varias cosas, y por motivos personales también nuestros, si llega está increíble, pero no, ya no estamos buscando''