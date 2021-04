Adriana Fonseca rompió un vestido de Thalía

CIUDAD DE MÉXICO.- Adriana Fonseca ha logrado tener una trayectoria como actriz, pero actualmente se encuentra lejós de las cámaras y se ha abierto fama en las redes sociales, donde suele compartir parte de su experiencia profesional a todos sus seguidores.

En esta ocasión sorprendió con la publicación de un video en su cuenta de Instagram donde reveló que hace unos años, alguna vez en su adolescencia rompió un vestido de la artista mexicana.

La actriz reveló que se consideraba una gran fan de Thalía y cuando llegó a participar en un papel donde su personaje era la haría de su "hermana", la gran emoción y euforia que sentía en aquel momento tuvo que guardarsela como todo una profesional.

Además Adriana agregó que durante el proyecto le permitió conocer un poco más a la esposa de Tommy Motola a quien veía como alguien inalcanzable, pero con su trato se dio cuenta que es una mujer sumamente reservada.

Pero tiempo después Thalía la llego a invitar a su camerino, el cual lo describió como de "primer nivel" siempre estaba lleno de sus perritos y hasta un refrigerador con comida, pero era un lugar donde cantaba y se dejaba ver muy extrovertida, una persona muy humana y con muy buen trato hacia todo el equipo.

Fonseca recordó que alguna vez para una escena el personal de vestuario necesitaba un vestido para ella y como no encontraban, vieron la opción de tomar uno del closet de la exTimbiriche.

Entré en el vestido, pero yo estaba como 'choby', no estaba mal pero estaba más brazudita, más caderoncita, más pancosita, thalía es así, entonces me metí en el vestido, porque dije: yo entre en ese vestido, entonces lo troné y no sé que pasó," dijo la actriz.