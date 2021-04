¡Adrián Uribe y Eugenio Derbez besan a Consuelo Duval!

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuelo Duval ha logrado cautivar con su carisma a miles de mexicanos por medio de la televisión en sus distintas participaciones como conductora y actriz.

La actriz fue otras de las figuras del medio del espectáculo que se sumó para celebrar el Día Internacional del Beso, es por eso que decidió mandar un mensaje a todos sus fanáticos.

A trávez de su cuenta oficial de Instagram publicó una fotografía donde aparece a lado de los artistas Adrián Uribe y Eugenio Derbez quienes le dan un beso en la mejilla.

Es por eso que Duval aprovechó para enviar un mensaje a sus dos mejores amigos de la comedia, quienes han sido sus cómplices y confidentes durante su carrera.

Feliz día del beso!!! Que afortunada y bendita por tener como mejores amigos a estos dos cracks de la comedia! Verlos tan realizados y felices es como una caricia a mi corazón... Mis amigos crecieron ... y volaron... y yo me siento muy orgullosa de ver todo lo que han logrado!! Los amo y los abrazo a la distancia. Gusaaaaaanooooo!! No me vas a agarrar la mano? No sabes verdad?? Noooo pues tu NUNCA sabes nada ANIMAL!!Hoy es #diadelbeso